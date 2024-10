Durante el debate sobre las pensiones en laSexta Xplica, algunos mostraron una preocupación con que no se pueda afrontar el pago de las mismas en el futuro. Una situación que ha descartado Afra Blanco destacando que ya se están llegado a acuerdos fructíferos.

"Aquí han venido a hablar de pensiones y no sé si muchos saben los acuerdos alcanzados en materia de pensiones con la patronal y los sindicatos. Cuatro desde 2021. Acuerdo que son para derogar las políticas austericidas del PP en 2013 por imposición y sin diálogo social. Las reformas actuales están mejoran las lagunas y tratando de sacar del umbral de la pobreza las pensiones. La de viudedad aumentó un 15% el año pasado y tienen que seguir aumentando todas", ha señalado.

No obstante, se ha situado en el supuesto de que eso no fuera suficiente y ha apuntado dónde estaría la solución: "Pero vamos a decir que los acuerdos actuales, con los esfuerzos de uno y otros, no es suficiente. Pues busquemos más ingresos. ¿Dónde están los ingresos? España tiene costes laborales inferiores a la media europea. 10 euros menos que Europa. Si faltan ingresos, están en los beneficios empresariales".