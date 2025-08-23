Joanna Ivars: "La actuación política en la DANA fue una mierda y ahora es otra mierda con los incendios"

La jefa de meteorología de laSexta ha explicado los motivos de lo que está pasando con los incendios y apunta, entre otras cosas, a las olas de calor, a la primavera lluviosa y a la acumulación de masa forestal.

Joanna Ivars, jefa de meteorología de laSexta, ha sido muy clara en su opinión sobre la actuación de los políticos en los incendios. En laSexta Xplica, ha comparado todo con la DANA de octubre, que acabó con la vida de 228 personas.

"La DANA de octubre fue por el cambio climático. Ahí, la actuación política fue una mierda y ahora es otra mierda con los incendios. Si trabajamos juntos quizá todo nos vaya mejor", ha expresado.

Y ha explicado qué es lo que está pasando este verano con los incendios: "En España, las olas de calor son más tempranas, más largas y más reiteradas. La primavera ha sido muy lluviosa, y se ha acumulado mucha masa forestal. El ecosistema no se trabaja como se debería y hay despoblación rural".

"Además hay sequía térmica, que viene de olas de calor extraordinarias y adversas. En junio, tuvimos tres días con un calor extraordinario y la masa forestal se secó. Ahora, venimos de otra de julio y de una que es la tercera más importante de nuestra historia", cuenta.

Ivars, en ese sentido, hace especial mención a las "tormentas secas": "Esos rayos pueden dejar energía latente que luego puede prender. En Extremadura prendió rápido".

Para terminar, ha apuntado al uso del cambio climático "como bandera": "No se trata de hacer eso para arreglar el problema. Vivimos en el cambio climático".