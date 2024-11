La cuestión de la vivienda sigue siendo un problema dentro de la sociedad española. La especulación y los precios abusivos del alquiler están provocando que miles y miles de personas no puedan acceder a un apartamento en las grandes ciudades. Un paradigma que Afra Blanco comentó en laSexta Xplica donde expresó que en España se está vulnerando el derecho a la vivienda y que hay que realizar cambios en el sector inmobiliario a nivel nacional y regional.

"Creo que nadie está a favor de pisotear los derechos humanos, pero lo cierto es que en nuestro país no se está cumpliendo con la Constitución, lo cierto es que en nuestro país no se está cumpliendo con el artículo 47. No se garantiza el derecho a la vivienda porque la han convertido en la política sobre la vivienda y por lo tanto llevamos años discutiendo sobre políticas en lugar del ejercicio del propio derecho", explicó Afra Blanco.

Además, aseguró que el tema de la vivienda es "un derecho humano" y que qué pensaríamos si hiciésemos con otros derechos como la sanidad políticas para construir hospitales a 20 años vista. Por lo tanto, Blanco defendió que no se puede especular con las viviendas, ya que "el principal problema es que vulneramos el artículo 31 de la carta social europea que dice que toda persona tiene derecho a una vivienda".