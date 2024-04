Afra Blanco habló en laSexta Xplica sobre los empresarios, destacando que, "además de tener su relato y sus derechos, también tienen sus obligaciones, que pasan por no infringir la norma". Así, la sindicalista recordó que "las infracciones de los excesos de jornada tienen multas, y no cumplir con los descansos tienen multas, al igual que no tener un registro horario, que van de 751 a 7.500 euros".

En este sentido, Blanco añadió que "no compensar las horas extras tiene multa" "Inspección de Trabajo hace campañas destinadas a la Feria de Abril, pero parece que no están siendo resolutivas", expresó la sindicalista, quien dijo que "parece que las sanciones, en caso de existir, no son disuasorias".

De esta forma, Afra Blanco insistió en que "el empresario tiene la obligación de cumplir con la norma", a lo que apostilló que "no hay que darle las gracias por hacerlo".