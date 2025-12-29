Afra Blanco: "No es culpa de los migrantes que los jóvenes cobren poco, es culpa del empresario que no reparte"

"Vox acusa a las personas inmigrantes y a las mujeres de los males de los demás", asegura Afra Blanco en este vídeo, donde responde tajante a un miembro de Nuevas Generaciones del PP.

Afra Blanco analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre la población joven y explica por qué no va a votar a Vox: "Defiende un modelo de sociedad que nadie podría criticar, porque en dictadura no se podía".

"Estamos en un momento en el que, para sorpresa de nadie y a lo largo de la humanidad, hemos podido ver cómo se acusa de los males de la sociedad al comunismo y a los colectivos mientras que en el pasado los nazis acusaban de los males de la sociedad a los judíos", recuerda la sindicalista, que insiste: "Llegaron a gobernar a través de las urnas y fueron los judíos y, después, todos los demás".

"Vox acusa a las personas inmigrantes y a las mujeres de los males de los demás", explica Afra Blanco, que analiza en el plató de laSexta Xplica la situación: "Especialmente acusan a las personas inmigrantes, que dicen que si roban, o se llevan las ayudas". "De hecho, estamos ante un relato facilón, mentiroso y peligroso", asegura Afra, que recuerda que "desde 2005 se ha doblado la población migrante en España y la criminalidad ha caído".

"De hecho en el aumento del PIB mucho ha tenido que ver la población migrante, que aporta el 10% de los ingresos a nuestro Estado de Bienestar y solo recibe el 1%", insiste Afra, que explica que "400.000 personas migrantes se hicieron autónomos el año apsado, es decir, no roban trabajo, sino que lo cobran". "No es culpa de los migrantes que los jóvenes estén cobrando poco, es culpa del empresario que no reparte", asegura la sindicalista, que destaca que "es culpa de la persona que especula con la vivienda que los jóvenes no se puedan independizar".

