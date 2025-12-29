El temporal abandona la península dejando dos fallecidos, un desaparecido y cientos de incidencias

Labores de búsqueda del joven que con su moto fue arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada

Los detalles Lo peor del temporal se lo ha llevado este fin de semana la zona del Mediterráneo. En el litoral sur de Valencia incluso se ha llegaba a enviar un Es-Alert de Protección Civil alertando de un aviso rojo a los teléfonos móviles debido a las intensas lluvias este domingo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que el temporal que ha afectado a la Península, dejando dos fallecidos y un desaparecido, comenzará a retirarse este lunes. Las zonas más afectadas han sido Andalucía y el Mediterráneo, donde incluso se emitió un aviso rojo en Valencia. En Andalucía, se encontraron los cuerpos de dos hombres arrastrados por la corriente en Málaga y Granada. Aún se esperan precipitaciones fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, aunque el tiempo tenderá a mejorar. En Canarias, se prevén cielos nubosos y chubascos ocasionales, con un aumento de temperaturas en el tercio sur peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes la salida del temporal presente en la Península en los últimos días y que ha dejado dos fallecidos, un desaparecido y cientos de incidencias.

Dos fallecidos en Andalucía

En Andalucía, además, dos personas han muerto por el temporal. Este domingo, la Guardia Civil encontró el cuerpo de uno de los dos hombres desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande, Málaga. Mientras, los agentes siguen buscando al otro hombre.

Por otro lado, el dispositivo de búsqueda desplegado en Íllora (Granada) ha localizado durante esta noche el cuerpo sin vida del joven que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada, cuando intentaba cruzarlo acompañado de un amigo con su motocicleta.

Los hechos se produjeron en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obéilar), cuando ambos jóvenes intentaron atravesar el cauce del arroyo, desbordado por las fuertes precipitaciones. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante logró ponerse a salvo y comunicó la desaparición de su amigo.

El temporal abandona la península

Tras este temporal, que ha afectado sobre todo a Andalucía y la zona del mediterráneo, este lunes aún habrá precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, y la transición hacia un tiempo anticiclónico.

Mañana aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén localmente fuertes y persistentes en regiones de la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Murcia y Almería, también posibles en los de Cataluña, y tenderán en general a cesar y a abrirse cada vez más claros.

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 metros al principio en la Ibérica sur.

No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar. Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte.

Se prevén ascensos en las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto.

Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos. Soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.