Saavedra, de las reuniones entre EEUU y Ucrania: "Zelenski es el gran genio político de nuestro tiempo porque mantiene a Trump involucrado en el proceso de paz"

Mario Saavedra, corresponsal diplomático, analiza las reuniones que han tenido los diferentes mandatarios este domingo en Mar-a-Lago para avanzar hacia la paz. En el vídeo, los detalles.

Zelenski viajó este domingo hasta la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, para negociar las condiciones del plan de paz que EEUU ha propuesto para zanjar las hostilidades entre Rusia y Ucrania cuando el conflicto está a punto de cumplir cuatro años.

La reunión terminó sin acuerdo, aunque, eso sí, los mandatarios acercaron posturas: Zelenski y Trump han asegurado que están "muy cerca" de lograr un acuerdo de paz para Ucrania aunque faltan por tratar "asuntos difíciles". En el vídeo podemos ver algunos detalles de este encuentro.

Por su parte, Mario Saavedra, corresponsal diplomático y analista de internacional de 'El Periódico', analiza en 'Al Rojo Vivo' esta aproximación entre ambos. Asegura que aún queda mucho para la paz, pero la buena noticia no es que vaya a haber un acuerdo de paz, sino aquello que tiene que ver con la figura de Zelenski.

Según el experto, "Zelenski es el gran genio político de nuestro tiempo porque mantiene a Trump involucrado en el proceso de paz". Y eso, concluye, "son malas noticias para Putin".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.