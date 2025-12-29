Margarita Robles estalla contra el PP por sus mentiras en la DANA: "¿Por qué Feijóo y Mazón no han querido decir la verdad?"

¿Qué ha dicho? "El señor Feijóo tiene que disculparse" porque "ha faltado a la verdad" y "ha intentado encubrir la ineficacia de Mazón", ha dicho la ministra, quien ha defendido que "la UME estuvo en todo momento, poniendo en riesgo sus vidas, mientras otros no sabíamos donde estaban".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado duramente a Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón por mentir sobre la gestión de la DANA en Valencia, que causó 230 muertes. Robles acusa a Feijóo de desinformar y encubrir la ineficacia de Mazón, quien negó haber tenido contacto con el Gobierno durante la crisis, a pesar de que mensajes de WhatsApp revelan que sí hubo comunicación con altos funcionarios, incluidos Pedro Sánchez y Margarita Robles. La ministra destacó la rápida respuesta de la UME y el ejército, que estuvieron en todo momento en el terreno, asegurando la tranquilidad de los ciudadanos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cargado este lunes contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresident de la Comunitat Valencia Carlos Mazón por mentir sobre lo que pasó el día de la fatídica DANA que causó 230 muertes en Valencia.

Los mensajes de WhatsApp que Feijóo remitió al Juzgado de Instrucción de Catarroja tras el requerimiento realizado por la magistrada que investiga la gestión de la DANA muestran conversaciones con el expresident valenciano el día de la tragedia. En estos mensajes se puede ver cómo Mazón reconocía que había colaboración con el Gobierno de España.

Mazón negaba en los días de la DANA y en su comparecencia en la comisión de investigación haber tenido contacto con miembros del Gobiernos de Sánchez y haber recibido la ayuda necesaria. Sin embargo, en un mensaje a Feijóo, Mazón cuenta que ha hablado con "(Pedro) Sánchez, (María Jesús) Montero y los de Defensa e Interior (Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska) para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

"Con la finalidad de perjudicar y descalificar al Gobierno, Feijóo ha faltado a la verdad", ha asegurado Robles en una entrevista en La1. Así, la ministra ha insistido en que "ha habido una campaña de desinformación".

Por ello, ha indicado, "el señor Feijóo tiene que disculparse" porque, dice, "ha faltado a la verdad" y "ha intentado encubrir la ineficacia de Mazón". "La UME estuvo en todo momento, poniendo en riesgo sus vidas, mientras otros no sabíamos donde estaban", ha añadido la ministra, quien se ha preguntado "¿por qué Feijóo y Mazón no han querido decir la verdad?"

"Feijóo tendrá que hacer un análisis muy serio de si quien miente, de quien falta a la verdad, tapa la ineficacia de un presidente autonómico tiene legitimidad suficiente para, en momentos difíciles, poder conducir este país", ha señalado la ministra.

"La UME se despliega inmediatamente en cualquier lugar donde haya una tragedia. Cuenta con el refuerzo de los miles de hombres del Ejército", ha defendido Robles. Además, ha señalado que, "en muchas ocasiones, en algunas inundaciones que no era necesario, los vecinos piden que vaya la UME porque les da mucha tranquilidad". "Nuestros ejércitos y la UME están cuando tienen que estar. He podido ver escenas de emoción y compañerismo de ciudadanos con la UME", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.