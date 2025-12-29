Un gibraltareño confiesa a Isma Juárez por qué no quiere "saber nada con españoles": "He tenido muchos problemas"

Isma Juárez viajó hasta Gibraltar para comprobar cómo se sentían sus ciudadanos: ¿Se sienten más españoles o británicos? Así respondieron al reportero de El Intermedio en este vídeo.

En un programa antiguo de El Intermedio, Isma Juárez se trasladó a Gibraltar para saber si sus ciudadanos se sentían más españoles o británicos. "Yo soy gibraltareño y británico, lo primero y siempre", afirmó un hombre de Gibraltar, al que, además, el reportero realizó un "test de britanía".

El reportero de El Intermedio le preguntó por qué prefería: "fish and chips o chopitos" y "Manchester City o Real Madrid". Además, el hombre confesó a Isma Juárez que no iba nunca a España: "No voy para España, he tenido muchos problemas con ellos". "No quiero saber nada con los españoles", respondió tajante.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.