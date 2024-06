Afra Blanco afirmó en laSexta Xplica que "el mercado global está en la línea de regular y controlar las diferentes actividades porque si no, es la jungla". "Es más, se intervinieron las mascarillas y el resultado fue bastante positivo", destacó la sindicalista, quien dijo que "lo que está claro es que el mercado de la vivienda no está intervenido y nos está demostrando que no está devorando".

Así, advirtió a los empresarios de que "como no se reduzca el precio de la vivienda", van a estar "bien jorobados": "Porque o no vais a encontrar trabajadores, o vais a tener que pagar más y vais a reducir vuestros costes", subrayó Blanco, quien quiso, además, señalar que "España es el cuarto país del mundo con mayor nueva inversión", lo que quiere decir que "es atractiva para las empresas, que están viniendo a invertir".