"Vivo 18 años con la incertidumbre de no saber qué voy a pagar. El mes que viene tengo una revisión y no sé cómo van a calcular mi cuota", lamenta en laSexta Xplica Natalia Savchuk sobre su hipoteca variable creciente. La mujer asegura no conocer cómo se calculan las cuotas: "Nadie nos lo explica, tampoco el banco".

Entre las más de 1.000 personas afectadas en España está Marta Fernández, que firmó en 2006 cuando solo tenía 20 años. "Mi letra nunca fue menor de 900 euros. Ahora es de 1.650 euros que yo no gano. Todo mi sueldo y parte del sueldo de mi marido se destina a la hipoteca", relata, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"Hemos preguntado muchas veces en el banco pero nunca nos saben explicar, nos dan largas. Hasta que descubrí un grupo de afectados en Facebook", recuerda Fernández, quien lamenta que no existe "transparencia". Denuncia que se trata de "una trampa financiera" en la que se ven inmersos porque no tienen "conocimientos de matemáticas financieras".