Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha atendido a laSexta Xplica y ha asegurado que va a pelear con "uñas y dientes excediendo mis competencias" para solucionar el problema de la vivienda en España, un asunto que ha calificado de "prioritario".

Pese a ello, ha encontrado la respuesta de María Sánchez, afectada por el impago del bono del alquiler, que le ha pedido que "no se exceda de sus competencias, sino que las cumpla": "Desde aquí le quiero mandar un mensaje a señora ministra. Yo no le pido que se exceda de sus competencias, sino que las cumpla. Y si se excede y comete un delito, no pida luego ni un indulto ni una amnistía".