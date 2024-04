Isabel Rodríguez habla para laSexta Xplica sobre el problema de la vivienda en España y de sus elevados precios, que hacen vivir a Claudia, una joven que se volvió viral al mostrar su casa, en una buhardilla de apenas 15 metros cuadrados en los que no se puede erguir por completo. Por esto, está pagando más de 500 euros en el centro de Madrid.

"Voy a pelear con uñas y dientes excediendo mis competencias, animando a las comunidades autónomas, atendiendo al sector privado, y, desde luego, muy consciente porque no me hace falta verlo a través de las redes sociales", comenta la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que es "muy consciente" de que el de Claudia no es un caso aislado.

"Es el principal problema que tiene nuestro país y, por eso, para nosotros es la principal preocupación y la principal prioridad", asegura en esta entrevista, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia.