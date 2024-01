José María Camarero hace un análisis en profundidad de la situación del mercado laboral en España, explicando el "talón de Aquiles" de la Administración. El periodista económico comienza explicando que la reforma laboral ha obligado a las empresas por ley a "no abusar" con los contratos y a "estabilizar la situación".

Sin embargo, eso no se ha trasladado a la Administración, donde "una tercera parte de las plantillas son temporales". "No se puede hacer funcionario a todo el mundo de repente, pero lo que está exigiendo la Administración a los empresario no lo están haciendo. El dinero tiene que salir de alguna parte, todo el mundo quiere que se gaste más, pero el dinero da para lo que da", considera Camarero.

Además, afirma que si no se cambia el modelo productivo de España, los trabajadores seguiremos "cobrando lo que cobramos", al no tener empresas tecnológicas como puede tener Dinamarca o Corea del Sur.