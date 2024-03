Ignacio Cembrero, periodista y escritor, ha señalado en laSexta Xplica que en Europa hay una sensación generalizada de que hay que prepararse para "una economía de guerra". De hecho, así lo ha transmitido a varios medios el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señalando que hay que "gastar más en Defensa". El experto ha advertido del riesgo que supone que "un gran socio de Ucrania, que es Estados Unidos, puede caer a partir de noviembre si gana las elecciones presidenciales" Donald Trump.

Pese a las advertencias de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de una "amenaza total absoluta" de la que los españoles "no somos conscientes", así como los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con aumentar el gasto en Defensa , es "imposible" que se haga porque no hay Presupuestos. "No se puede hacer porque en España no hay Presupuesto. Como no hay Presupuesto, no se puede incrementar el gasto en Defensa", ha detallado el periodista.

"En otros países europeos sí, como Alemania que está incrementando mucho su presupuesto en Defensa. Esta promesa que hizo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no se puede cumplir, que ya hizo en la cumbre de la OTAN", ha añadido.

Además, para él el que mejor encaminado va en cuanto a la situación que se avecina en los próximos meses es el presidente del Consejo Europeo. "Dijo que 'si queremos la paz, tenemos que prepararnos a la guerra. Rusia no se va a parar en Ucrania. Tenemos que pasar a la modalidad de economía de guerra'", ha citado. Una sensación que compartieron el pasado jueves y viernes en la cumbre europea y se "habló mucho" al respecto.

Macron dijo que "Ucrania iba a caer si no es apoyada masivamente porque le falta municiones" y de eso a "Rusia no le falta". "Hay un gran socio de Ucrania, que es EEUU, que puede caer a partir de noviembre si gana las elecciones presidenciales Trump", ha advertido.