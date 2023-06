A 50 días para las elecciones generales y tras los resultados del 28M, Celia Villalobos y Susana Díaz debaten en laSexta Xplica, donde en un momento dado la exdirigente del PP corta a la senadora socialista: "Susana, si quieres entramos a fondo en cada uno de los temas, creo que hoy con una mesa con tantos, bastante que cada uno apunte lo que pueda apuntar".

"Si no, tú y yo nos vamos a enzarzar y los demás no van a hablar. Tú y yo lo sabemos, y no estoy dispuesta yo ya a estas cosas, con mi edad ya no", advierte Villalobos. "Nosotras dos, ya no", coincide Díaz entre risas. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.