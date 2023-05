"Quiero que os enteréis de cómo ha cambiado el sector agroalimentario", asegura en laSexta Xplica durate el arranque de su intervención el agricultor de oliva Toribio Doblado, que recuerda las medidas que se han adoptado desde los últimos años en el sector.

"Somos el país de la UE con mayor sanidad alimentaria", recuerda, explicando que para llegar a ese punto, previamente, han tenido que adoptar "muchísimas medidas". Además, lanza una advertencia clara acerca del panorama que podemos tener dentro de no mucho tiempo.

"Si no tenemos dinero para sembrar este año, el año que viene no se come", sentencia.