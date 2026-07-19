"34 días por página": Campos critica los seis meses que el juez ha tardado en resolver sobre el informe de la UCO de González Amador

Miguel Ángel Campos sostiene que la instrucción por los delitos fiscales avanzó con rapidez, pero denuncia una "lentitud inusitada" en la pieza por corrupción en los negocios, donde atribuye al juez retrasos que, a su juicio, frenan la investigación.

El periodista de Tribunales de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, defiende en laSexta Xplica que la causa que investiga a González Amador, el novio de Ayuso, por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental se ha tramitado con normalidad en cuanto a plazos, pese a las comparaciones que han surgido sobre la rapidez con la que avanzan otros procedimientos judiciales.

Sin embargo, diferencia esa situación de la evolución de la pieza separada que investiga un presunto delito de corrupción en los negocios, donde asegura que existe una "lentitud inusitada". Según explica, el juez Antonio Viejo asumió el juzgado en octubre, pero "hasta noviembre no dio a los agentes de la UCO la orden para poder realizar ese informe para Alberto González Amador".

"Luego tardó seis meses en un auto de solo cinco páginas, a 34 días por página de redacción, en comunicar a la UCO que autorizaba al análisis de las cuentas y rechazaba otros trámites que los agentes consideran fundamentales, que es la inspección tributaria de 2014 hasta hoy y los datos de la Seguridad Social", señala.

Además, detalla que según trasladó la propia UCO al juzgado, disponer únicamente de la información bancaria limita el alcance de la investigación. Según Campos, los agentes advirtieron al magistrado de que, sin los datos tributarios y de la Seguridad Social, no les servía "prácticamente de nada" el análisis de las cuentas, ya que consideraban imprescindible contar también con esa documentación para completar su informe.

Campos insiste en que el magistrado "está poniendo trabas a esa instrucción de la corrupción de los negocios de Alberto González Amador". Además apunta que, aunque el juez "tendrá más cosas importantes", a su juicio habría bastado con autorizar esas diligencias mediante una simple providencia para que la UCO hubiera podido comenzar antes su trabajo.

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