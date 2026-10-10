Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas: "Construir más sin cambiar las reglas del juego es como llenar una bañera y no ponerle el tapón"

laSexta Columna plantea a los expertos si construir más vivienda es la solución a la crisis habitacional en nuestro país. La mayoría de ellos está de acuerdo en que hay que construir, pero según unas fórmulas.

Un incisivo sonido marca los pasos de Pedro Sánchez como presidente, el de las llaves de una vivienda pública que ha prometido durante años. Sin embargo, el drama de la vivienda sigue aquí, a pesar de las cambiantes cifras prometidas para arreglarlo a base de construcción.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, coincide en que "habrá que construir en algún momento": "Primero porque sabemos que nuestro parque de vivienda pública se ha ido privatizando y estamos en mínimos europeos".

No obstante, tiene claro que "no podemos hablar de construcción sin antes hablar de las reglas del juego, porque construir sin cambiar las reglas del juego es como llenar una bañera y no ponerle el tapón, como poner el aire y no cerrar la ventana".

En la misma línea, Javier Gil, investigador del CSIC, apunta que "si el mercado construye lo que va a buscar siempre es maximizar sus beneficios". Por ello, considera que "tiene que ser el Estado y un tercer sector quien se encargue de construir la vivienda que hace falta en algunas ciudades y municipios".

En España hoy tenemos como vivienda social sólo el 3,4 % del total, muy alejados del 8% de Europa... y casi diez veces menos que Países Bajos, que lidera el parque de vivienda social con un 29%.

Racu se hace eco de los datos del Banco de España que dicen que faltan 750.000 viviendas, pero también destaca que, al mismo tiempo, está diciendo que hay 900.000 viviendas que están en manos de extranjeros no residentes y designadas al uso turístico. "Recuperemos todas esas viviendas, porque claramente no están cumpliendo una función social y están destrozando la economía de este país", afirma.

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, cree que el Estado no podría construir por sí solo el parque de vivienda asequible que hace falta en España y que "hay que buscar algún mecanismo que permita que el que vaya a encargarse de esa construcción no acabe perdiendo dinero". El problema, indica, es que "en Barcelona o en Madrid o en una gran ciudad construir una vivienda para alquiler asequible es construir a perdidas básicamente".

La solución la encuentra Javier Gil, investigador del CSIC, en Viena, donde hay "un tercer sector un sector con lucro limitado donde el objetivo de construir no es ganar mucho dinero, sino producir vivienda asequible".

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