"Me ha dicho mi abogada que no responda, pero...": la incontinencia verbal del hermano de Koldo que le jugó una mala pasada en el juicio

laSexta Columna analiza un curioso momento de la declaración del hermano de Koldo, Joseba García, en la que, a pesar de las recomendaciones de su abogada de que no respondiera al fiscal, acababa admitiendo haber visto a la secretaria de Aldama.

Con la confianza de Ábalos ya ganada y en plena pandemia, Víctor de Aldama pone en marcha la maquinaria de pagos al exministro y Koldo García con comidas de negocios en, según el comisionista, la mesa de juntas del Ministerio de Transportes.

La periodista Isabel de Vega explica que Aldama "sostiene que hubo entregas de dinero realizadas también en presencia del ex ministro". Beatriz Parera, también periodista, indica que el propio Aldama ha declarado que, cuando tenía que llevar mucho dinero, "acudía a esos pagos con una mochila Mont Blanc".

La sentencia sostiene que Aldama aceptó pagar una mordida de 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo desde octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2022 y Joseba García, el hermano de Koldo, servía en ocasiones para cobrar ese dinero.

Aunque en el juicio no ha aportado mucho porque su abogada le aconsejaba no contestar al fiscal, incluso si le preguntaban si conocía a la secretaria de Aldama, Piedad Losada, la incontinencia verbal le jugaba una mala pasada.

"Me ha dicho mi abogada que no responda, pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero si sigue haciéndome las peguntas tengo que desautorizar a mi abogada, no voy a hacerlo", comentaba Joseba. El fiscal le corregía y le decía que su nombre era Piedad, no Pilar, momento en el que el hermano de Koldo admitía haberla visto. Fiscal 1, abogada 0.

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