Sandro Pozzi, sobre Jeffrey Epstein: "Sabía cómo moverse en público, creo que esa fue su clave"

Jeffrey Epstein no era de alta cuna. Era de una familia de clase media y trabajó, en sus inicios, como maestro en un colegio privado de la ciudad de los rascacielos.

Palm Beach es uno de los lugares más conocidos de Estados Unidos por concentrar a las grandes fortunas del país. Entre los 90 y los 2000, como cuenta el corresponsal Sandro Pozzi, "era el mejor sitio para estar si tenías dinero. Grandes mansiones, estas en Florida, el clima es perfecto". Y se convirtió, además, en un lugar perfecto para hacer fiestas con personas conocidas y poderosos.

Aminda Marqués, directora del 'Miami Herald' entre el 2010 y 2020, al igual que el corresponsal, señala que Palm Beach "es una ciudad de mucho dinero y de mansiones". La periodista indica que es, precisamente, donde Trump tieen su famoso Mar-a-Lago.

"En Palm Beach, por la cuestión de que es dinero y poder, siempre ha habido un sentido de que lo que aplican al resto de nosotros no le aplican a ellos y eso es lo que vimos en el caso de Epstein", indica.

Epstein llego a la zona en los 90. A primera vista, como cuenta Pozzi, podría parecer alguien tímido. El periodista, que fue corresponsal en Nueva York para 'El País', fue, además, su vecino.

"Vivíamos bastante cerca", recuerda, "era una persona con mucha capacidad de saber cómo moverse en público, socialmente, y yo creo que esa fue su clave". Marqués explica que el magnate "era un hombre de negocios, de mucho dinero, aunque siempre tuvo un misterio de cómo pudo hacerse millonario cuando él empezó como un maestro en una escuela privada de Nueva York".

Epstein provenía de una familia de clase trabajadora y, como señala María Ramírez, subdirectora de 'elDiario.es', "en parte de esa carrera de ascenso meteórico, lo que había es muchas trampas". La periodista indica que estuvo relacionado, por ejemplo, con esquemas piramidales. Así, en los 90 pudo comenzar a tejer una red de relaciones que luego le sirvió para proteger su trama pedófila.

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