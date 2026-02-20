La 'fórmula del éxito' de Abel Caballero como alcalde de Vigo: "Aspiro a superar el 70% de voto en las próximas elecciones"

laSexta Columna conversa con Abel Caballero, que en este vídeo explica su 'fórmula' para llevar 20 años como alcalde de Vigo y gobernar con mayoría absoluta, incluso en los momentos más delicados del PSOE a nivel nacional.

laSexta Columna se traslada hasta Vigo para hablar con Abel Caballero sobre su 'fórmula del éxito' con la que lleva dos décadas gobernando en la ciudad, incluso con mayoría absoluta cuando el PSOE se la pegó en las últimas municipales.

"He resistido muy bien muchas elecciones", afirma el alcalde, que explica cómo en 2019 consiguió el 67% del voto y 20 diputados, mientras en las siguientes ha logrado entre 19 y 17 concejales.

Para Caballero, el suyo es un "modelo político de actuación": "Somos la ciudad del mundo que tiene más rampas mecánicas y más ascensores en la ciudad", explica en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que ante la "orografía concreta" de Vigo, "de repente escuchamos a la gente y decidimos lo que teníamos que hacer".

El alcalde de Vigo dice escuchar a la gente, pero por lo que ha crecido su fama ha sido, por ejemplo, por el 'dinoseto' que sus jardineros plantaron en plena campaña electoral de 2015 y se convirtió en símbolo de la ciudad o porque, año tras año, bate el récord de alumbrado navideño.

"Si tú vives distinto de como vive la gente, acabas siendo distinto, y hay que vivir como vive todo el mundo", defiende el alcalde, que se marca como objetivo "superar el 70% de voto en las siguientes elecciones".

Todo ello, pese a la ola de derechas que acaba de arrollar a otros líderes socialistas en Extremadura o Aragón y de que [[LINK:INTERNO|||Article|||698b0be6bc624400072364ae|||la vieja guardia anuncie su voto en blanco]] por los pactos del actual gobierno con partidos independentistas.

En el caso de Caballero, firme defensor de la unidad de España, opina que los pactos independentistas no la amenazan: "Desde que Pedro Sánchez gobierna, el país en términos territoriales está muchísimo más tranquilo", sostiene.

