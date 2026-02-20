"¿Cómo crees que te irá mejor la vida, afiliándote a un sindicato o invirtiendo en criptomonedas?": Emilio Delgado habla a un joven de Vallecas

laSexta Columna acompaña a Emilio Delgado por Vallecas, el barrio obrero al que emigraron sus padres y en el que ahora crece la derecha. El diputado de Más Madrid conversa en este vídeo con los vecinos sobre cuestiones como la vivienda y las luchas vecinales.

En Vallecas, barrio obrero de Madrid y bastión histórico de la izquierda, hace cinco años el PP fue, por primera vez, el partido más votado. Aunque desde que la izquierda llegó al Gobierno en 2018 el salario mínimo de los españoles ha pasado de 735 euros mensuales a más de 1.200 en 2026, hay vecinos que se sienten desamparados.

laSexta Columna recorre este barrio con Emilio Delgado, el diputado de Más Madrid que, junto a Gabriel Rufián, aspira a unir a la izquierda. En el vídeo sobre estas líneas explica que, aunque "hay muy buenos datos macroeconómicos, pero luego tenemos un mercado de trabajo de muy bajo valor añadido donde se pagan salarios muy bajos".

A esto, señala, se une que "la vivienda actúa como un enorme sumidero que se lleva a todas las subidas salariales que se han hecho", por lo que considera que "si no se interviene en ese tipo de factores", el resultado es que estos buenos datos económicos "no llegan a los salones de las casas".

Los padres de Emilio emigraron precisamente a Vallecas desde Extremadura y Castilla La Mancha. En una de esas casitas bajas construidas por los que no tenían nada pasó sus primeros años. Hoy el programa se acompaña por sus calles mientras habla con los vecinos.

El diputado cuenta que viene de una familia donde su padre era oficial de primera de albañilería que "se negaba a hacer horas extras mientras hubiera gente en el paro, porque entendía que no era justo". Emilio, recuerda, fue "de los últimos niños que participaron en las grandes movilizaciones de la OTAN".

En aquellas movilizaciones incluso acabó en brazos del histórico dirigente de Comisiones Obreras [[LINK:INTERNO|||Article|||6924b6ee3589b0e4f2fcc77f|||Marcelino Camacho]]. Hoy, los jóvenes con los que se cruza Emilio siguen teniendo por lo que luchar. Uno de ellos le habla del problema de los precios de la vivienda en Madrid, a lo que el diputado le pregunta si cree que la vida le irá mejor afiliándose a un sindicato o invirtiendo en criptomonedas. "Yo creo que invirtiendo", le responde el chico.

Sin embargo, Delgado explica que "antes la demanda de vivienda se organizaba de manera colectiva, a través de asociaciones de vecinos o sindicatos" que negociaban con las promotoras. "Eso ya no se hace y hay que volver a hacerlo", afirma.

