La rotunda reflexión de un jubilado sobre los jóvenes españoles: "Las cosas no se ganan en el sofá, sino en la puñetera calle"

laSexta Columna preguntaba a varios pensionistas si los jóvenes de hoy son tan luchadores como ellos. Entre ellos, Maribel Mesón consideraba que "no les hemos educado para luchar" y les recordaba que si no lo hacen "mañana no tendréis futuro".

¿Son las nuevas generaciones tan luchadoras como sus predecesoras? laSexta Columna acudía a una manifestación de pensionistas en Bilbao con esta pregunta y obtenía respuestas de lo más contundente, desde que "lo tienen todo hecho" y "son privilegiados" hasta que "las cosas no se ganan en el sofá, sino en la puñetera calle".

"Antes era más difícil manifestarse, porque salías y te daban de hostias hasta en el carnet de identidad, cuando no era un tiro lo que te metían", explicaba un hombre en el vídeo sobre estas líneas.

Para Maribel Mesón, jubilada de 74 años, los jóvenes "no son vagos", sino que "los hemos cuidado demasiado": "No les hemos educado para luchar", afirmaba esta mujer que, además, les mandaba un mensaje: "Si no lucháis hoy, mañana no vais a tener un futuro, ni vosotros ni vuestros hijos".

Julen Bollain, profesor e investigador en la Universidad de Mondragón, señalaba que la generación Z se ha echado a la calle para protestar por el cambio climático. También apuntaba que estos jóvenes "entran al mercado laboral más tarde" y con "un menor poder de negociación por la fragilidad del mercado laboral y algunas de las reformas laborales que se han ido haciendo en los últimos años".

Para Almudena Moreno, catedrática de Sociología de la Universidad de Valladolid, la forma de movilización de los jóvenes es menos en las calles y más a través de las redes sociales.

