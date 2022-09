Hay jubilados que piensan que las nuevas generaciones no son tan luchadoras como lo fueron y lo son ellos. LaSexta Columna pregunta al respecto en una manifestación de pensionistas en Bilbao, donde un hombre afirma: "Nosotros somos los que íbamos a la huelga en el año 65 y somos los que seguimos en las manifestaciones en 2022".

Llevan más de cuatro años concentrándose todos los lunes. Hay quienes afirman que "la gente de antes peleaba más, y lo hacía en la calle, todos juntos". Sin embargo, Maribel, de 74 años, no cree que los jóvenes "sean vagos", sino que opina que les han "cuidado demasiado". "No os hemos educado para luchar, pero si no lo hacéis, mañana no vais a tener un futuro ni vosotros ni vuestros hijos", manifiesta.