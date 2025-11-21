Las mafias europeas, de "turismo de residuos" en España: así facilita la baja fiscalidad que usen nuestro suelo como vertedero

"La mayoría de los países de la UE tienen unas fiscalidades ambientales más altas. Y eso ha influido en que España sea un país atractivo para comernos la basura de los países de nuestro entorno", afirma Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

Desde hace algunos años, en España criminales organizados de Francia e Italia utilizan nuestro suelo como vertedero.

Fernando Follos, consultor en Medio Ambiente Industrial, explica en el vídeo sobre estas líneas cómo la Guardia Civil "se puso a parar camiones de residuos en un punto determinado de la carretera y la mitad de ellos iba sin papeles".

"Si la mitad de los camiones que llevan residuos van sin papeles y evidentemente es por lo que es, porque los manda llevar a algún sitio que no es legal", comenta el experto, que asegura que esta situación "me pone el pelo que no tengo como escarpias".

Según la Guardia Civil, en España solo desde 2021 han entrado 40.000 toneladas de basura procedentes de Italia que, según Follos, "se suponía que eran para reciclar y terminaban en vertederos aquí en España".

La razón de que grupos criminales utilicen España para verter residuos de otros países está en el dinero, porque mientras que en Francia o Italia la tasa por verter residuos ronda los 250 euros por tonelada, en España está en unos 40 euros. Con la diferencia, los criminales ganan.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, considera que la fiscalidad más baja de España "ha influido en que ese turismo de residuos acabase convirtiendo a España en un país atractivo para comernos la basura de otros países de nuestro entorno".

