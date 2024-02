laSexta Columna viaja hasta Torremocha del Jarama, un pequeño pueblo entre Madrid y Guadalajara para conocer la empresa de Rubén y Miriam, que fabrican quesos artesanales. "Ya de por si trabajar de forma tradicional y artesana te hace consumir menos", explica Rubén, que defiende que "hay que ser más consciente de lo que uno hace y del consumo que está haciendo".

En el vídeo sobre estas líneas muestran cómo es el secado natural que permite que el queso no necesite envoltorio y cómo reciclan el agua al máximo: "Nuestra manera de entender la producción no es producir más, más y más y vender más, más y más, sino respetar un poco los ritmos de las ovejas", apunta en el vídeo sobre estas líneas, donde también asegura que no fomentamos el uso de plásticos de un solo uso como el envasado al vacío".

Por todo ello, el queso de Rubén y Miriam es más caro, sí, pero de mayor calidad, y lo venden sin usar los grandes canales de distribución, a través de su web. Incluso a veces, como hace Miriam, entregando el queso en mano en negocios locales. "Todo es como un consumo muy bárbaro, esa forma nosotros no la entendemos como forma de vivir y de estar", sentencia Rubén.