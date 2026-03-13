Pedro Fresco, sobre el lado negativo que tiene para EEUU el aumento del precio del petróleo: "Tiene que elegir a quién beneficia"

Aunque ese aumento del precio del petróleo significa más ingresos para EEUU, a la vez, también va a tener un efecto en la inflación y en el coste de la vida para los estadounidenses.

No parece casualidad que, desde el inicio de la guerra, Irán haya atacado a más de una decena de países, a los que acusa de colaborar con Estados Unidos. Estos ataques han alcanzado infraestructuras relacionadas con el gas y el petróleo, como, por ejemplo, una de las refinerías más grandes del mundo, situada en Arabia Saudí.

Además, Irán también ha bloqueado el estrecho de Ormuz, donde ha trasladado la guerra esta misma semana. A través de este paso se movían, diariamente, 20 millones de barriles de crudo, una quinta parte del petróleo mundial, y una proporción importante de gas licuado del Golfo.

Pedro Fresco, director de la asociación de empresas renovables AVAESEN, indica que la subida del petróleo y el gas va a provocar que el sector exportador de Estados Unidos "gane más dinero". Sin embargo, "sí que va a tener un efecto en la inflación y en el coste de la vida para los propios estadounidenses". "El gobierno de Estados Unidos tiene que elegir a quién beneficia", indica.

En Europa, en cambio, el cierre del estrecho de Ormuz ya está pasando factura y, de extenderse esta situación durante meses, no solo afectará al precio del petróleo sino también a la cesta de la compra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.