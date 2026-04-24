Del lujo al riesgo: los aeropuertos del Golfo, atrapados entre la propaganda para atraer turismo y la guerra

Sobre el tejado del aeropuerto de Abu Dabi, el actor Tom Cruise ha corrido en una de sus últimas escenas de acción. En sus salas VIP, ha preparado una nueva "misión imposible", algo que no es casualidad y que forma parte de una estrategia diseñada por Emiratos Árabes Unidos: utilizar el cine como herramienta de propaganda para atraer turismo y reforzar su imagen global.

Casi dos meses después del inicio del conflicto en Irán, tras los ataques liderados por Estados Unidos e Israel, uno de los grandes símbolos del poder del Golfo, sus aeropuertos, ha pasado de ser escaparate de lujo y modernidad a escenario de incertidumbre.

Sobre el tejado del aeropuerto de Abu Dabi, el alabado actor Tom Cruise ha corrido en una de sus últimas escenas de acción. En sus salas VIP, ha preparado una nueva "misión imposible", algo que, por su puesto, no es casualidad. Forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada por Emiratos Árabes Unidos: utilizar el cine como herramienta de propaganda para atraer turismo y reforzar su imagen global.

El régimen emiratí llega a pagar hasta 10 millones de euros por rodaje. Una inversión que tiene sentido si se observa el papel clave que estos aeropuertos han alcanzado en las últimas décadas. Hace apenas 60 años, la región no tenía los recursos ni la relevancia actual. En los años 80, los grandes centros de conexión aérea estaban en Asia. Pero todo cambió a partir de los 90.

La ubicación estratégica del Golfo, sumada a sus recursos energéticos, convirtió a ciudades como Dubái, Abu Dabi o Doha en puntos clave para las rutas entre Europa, Asia y América. "Se dieron cuenta de su importancia en la ruta hacia la India y en el repostaje de aviones. Dijeron: aquí hay negocio", explica Rafael Fraguas, enviado especial de 'El País' a Oriente Medio en los 80.

El crecimiento fue exponencial y es que estas infraestructuras llegaron a concentrar el 14% del tráfico aéreo mundial. Solo el aeropuerto de Dubái supera los 92 millones de pasajeros anuales. Dentro, la experiencia va mucho más allá de volar: restaurantes de alta cocina, tiendas de lujo, jardines interiores, obras de arte, gimnasios, piscinas o incluso pistas de squash.

Para pilotos como Juan Carlos, con más de 30 años de experiencia en seguridad operacional, volar por la zona se ha convertido en una operación de riesgo. "Se han abierto corredores para evitar el conflicto, pero no son seguros al 100%", explica. En 2020, un vuelo comercial de Ukraine International Airlines fue derribado por error por la defensa antiaérea iraní.

A esto se suman las interferencias en los sistemas de navegación: "En todas las zonas de conflicto se generan alteraciones en el GPS para confundir a los aviones militares, pero también afectan a los civiles", advierte a su vez. Ahora, las consecuencias ya son visibles y muchas aerolíneas han reducido o cancelado rutas y la empresa de Juan Carlos suspendió su único vuelo a Qatar al inicio del conflicto.

El tráfico aéreo entre Europa y Oriente Medio ha caído cerca de un 60%, aunque empieza a recuperarse ligeramente con la estabilización parcial de la zona. Asimismo, el impacto económico también es notable ya que la guerra está provocando pérdidas de unos 600 millones de euros diarios en turismo en la región.

Aeropuertos que antes estaban abarrotados ahora muestran imágenes inusuales de terminales vacías e incluso aviones de compañías del Golfo han sido trasladados a lugares más seguros, como Teruel, lejos del alcance de posibles ataques. "Si la situación se prolonga, surgirán rutas alternativas", advierte Víctor Burguete, investigador senior de CIDOB. Y esas alternativas ya están en marcha.

Evitar el Golfo implica rodeos significativos: más de 206.000 kilómetros adicionales al día y un consumo extra de más de 600 toneladas de combustible, es decir, vuelos más largos, más caros y menos eficientes.

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