Juan Sánchez, director de Disfrimur, apuesta por el camión eléctrico para hacer frente a las consecuencias de la guerra: "Es muy óptimo"

El responsable de la empresa, dedicada al transporte y a la logística, sostiene que cuando se desató la guerra en Ucrania, se dieron cuenta "de que España es un país muy dependiente de las energías fósiles como el gas natural y el petróleo": "Vuelve a repetirse ahora con Irán y vemos que la dependencia no solamente es del suministro, sino también del precio".

Juan Sánchez, director general de Disfrimur, empresa dedicada al transporte y la logística, ha explicado en laSexta Columna que ya tiene camiones eléctricos de grandes dimensiones que no dependen de los vaivenes en Irán tras el conflicto desatado el pasado 28 de febrero con los ataques de EEUU e Israel. La guerra en territorio iraní ha desatado el caos a nivel global en cuanto a economía y sistemas energéticos tras el polémico bloqueo de Ormuz, suceso que ha impactado directamente en el ámbito del transporte.

"Disfrimur tiene el honor de poner en marcha el primer camión tráiler eléctrico en España en diciembre del año 2022", cuenta su directo. Las subvenciones de la UE y España han llegado a los 130 mil euros por camión".

Esta era una decisión empresarial inimaginable hasta hace poco, la cual llegó justo cuando en el mundo caían otras bombas distintas a las de Irán: las de Ucrania hace poco más de tres años.

Ahora tiene ya 30 camiones que no dependen del petróleo. "Debido a lo que pasó con Ucrania, nos dimos cuenta de que España es un país muy dependiente de las energías fósiles como el gas natural y el petróleo. Vuelve a repetirse en esta situación que estamos atravesando ahora mismo con Irán y vemos que la dependencia no solamente es del suministro, sino también del precio que se multiplica", añade.

Ahora, con el precio del gasoil tan elevado y la escalada de tensiones por parte de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, Juan está todavía más seguro de su decisión. "La verdad que el resultado es muy, muy óptimo", revela el experto, a lo que agrega "la suma de todos los costes hace que el vehículo eléctrico termine siendo una opción mejor que la de diésel en todos los aspectos, tanto económico como ecológico".

Pese a que esta nueva tecnología le permite ser más competitivo, todavía es una inversión cara que cuesta amortizar ya que cada camión eléctrico vale más del doble que uno normal. Sin embargo, esta empresa quiere más. "Nosotros de aquí al final de año esperamos crecer entre 10 y 15 camiones más", sentencia.

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