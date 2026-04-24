La nueva carrera espacial enfrenta a EEUU, China y a una "Europa rezagada": España busca un hueco lanzando satélites

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene un objetivo claro: conquistar todo lo que allá más allá de la Tierra. "Para defender EEUU no basta con tener presencia en el espacio, debemos tener su dominio", dijo el mandatario republicano.

Desde hace mucho, la humanidad desea conquistar el espacio. Ahora, tras el viaje espacial de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, entra en escena una quinta persona que piensa conquistar el espacio sea como sea: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Para defender Estados Unidos no basta con tener presencia en el espacio, debemos tener el dominio del espacio", dijo el mandatario republicano. Al igual que soñaron los pioneros espaciales, la NASA de Trump se ha puesto a diseñar cohetes y lanzarlos a la Luna.

Como cabía esperar, su objetivo es ir hasta el infinito y más allá y quedárselo de paso, pero al conquistador espacial Trump le ha salido competencia en eso de mandar cohetes al espacio. El gigante asiático, China, no para de lanzar sondas para dominar el espacio.

Y la Unión Europa, más anticuada en su tecnología aeroespacial, se ha dado cuenta por fin de que la carrera por conquistar el universo es una carrera por su soberanía.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que "la implantación de un nuevo sistema de vigilancia espacial en el marco de las normas de la Unión Europea es fundamental, además de la importancia de garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos de España".

Aunque en lo que a lo espacial se refiere, Europa va un poco más rezagada, tal y como expone Víctor Burguete, investigador senior de CIDOB. "El ámbito de los satélites es uno de los ámbitos donde Europa y las telecomunicaciones van un poquito más rezagados. Hay algunas capacidades que diría que se han mejorado bastante, hoy estamos en proceso de mejorar, pero queda un gran camino por recorrer".

Y es ahí donde la empresa de Julián Fernández, CEO de Fossa Systems, pretende tener un papel clave: "Esta es una empresa española que se dedica al diseño, fabricación y operación de pequeños satélites como estos para la inteligencia de señales y comunicaciones en zonas remotas. Somos la empresa española que más satélites ha lanzado al espacio. 25 en los últimos 5 años desde que nos fundamos en 2020".

"Ahora, la idea es lanzar una constelación de 140 satélites en órbita baja para que podamos cubrir todo el planeta en todo momento", explica. Así, se estudia y diseña un sistema de satélites patrio que competirá con el que ofrece casi en exclusiva uno de los hombres más ricos y odiados del mundo: Elon Musk.

Estos satélites, cuenta Burguete, sirven para ofrecer comunicaciones desde baja órbita similar a Starlink que se dedica a ofrecer Internet, esta empresa norteamericana Elon Musk. Estos se dedican a dar comunicaciones de IOT, de baja velocidad para poder enviar un mensaje de texto, un SMS, la posición de un contenedor, de un vehículo y por otra parte en el ámbito militar para geolocalizar emisiones de dispositivos no cooperativos.

Con este sistema español de la empresa Fossa, se puede evitar que en medio de un conflicto bélico el ejército se quede sin internet, algo que ya le ha pasado a Ucrania por culpa de Musk cuando mejor le venía a Putin.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Menos humos, Trump: la España que se desengancha del petróleo' en atresplayer.