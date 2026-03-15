Pedro Fresco explica cómo China está trabajando para reducir su dependencia del petróleo

En este país cuenta con plantas de energías renovables y, además, también están apostado por llevar a cabo una transformación "muy rápida", especialmente en el sector del transporte por carretera.

El conflicto en Irán también preocupa a China, debido a que gran parte de sus hidrocarburos vienen del Golfo. Además, el estrecho de Ormuz y sus aguas adyacentes son importantes canales de comercio internacional de bienes y energía.

A pesar de ello, el país ya cuenta con plantas de energías renovables que parecen de ciencia ficción. Pedro Fresco, director de la asociación de empresas renovables AVAESEN, indica que están llevando a cabo una transformación "muy rápida", sobre todo en el sector que consume petróleo, el transporte por carretera.

"En China, este pasado diciembre, el 50% de los camiones que vendió fueron camiones eléctricos", expone, "y eso le va a permitir desengancharse de esta dependencia del petróleo que le está haciendo mucho daño".

La crisis del petróleo de los años 70 ya alertaba sobre la dependencia al llamado oro negro. Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, señala que el mercado está mucho más diversificado, y la dependencia energética en ese momento era "mucho mayor".

Además, gracias a las energías renovables, el petróleo "no es tan importante". A pesar de ello, advierte que esto no quiere decir "que no puede hacernos un buen roto, en caso de que la situación sobre todo se prolonga". Para evitarlo, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, insiste en el camino renovable. Pero todavía queda mucho camino para poder evitar nuestra dependencia del gas o del petróleo.

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