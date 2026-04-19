Sandro Pozzi, sobre Aznar: "A raíz de la invasión de Irak, tenía un perfil muy específico establecido en EEUU"

El expresidente del gobierno es uno de los políticos que aparece nombrado en los papeles de Epstein desclasificados. Aznar recibió dos paquetes del magnate, uno directamente en la Moncloa y otro en la sede de FAES.

En los documentos desclasificados del caso Epstein no solo ha aparecido información de personalidades estadounidenses. Entre las personas nombradas en los archivos, se encuentra el de José María Aznar, expresidente del gobierno.

Este recibió dos paquetes de parte del magnate. El primero, a su nombre y al de su mujer, Ana Botella, fue remitidos directamente a la Moncloa, mientras que el segundo se recibió en la sede de FAES.

"Las referencias en los papeles de Epstein a José María Aznar o alguien que se llama José María Aznar, son un poco misteriosas", expone María Ramírez, subdirectora de 'elDiario.es'. Como señala la periodista, no se aclara el contenido de dichos paquetes, "y la verdad es que esto es un poco también culpa de la falta de transparencia en España".

Tampoco es fácil de aclarar otro dato: si el expresidente popular pudo viajar a cuenta de Epstein ya que, según la lista de gastos de la compañía que usaba el magnate para reservar vuelos a sus socios y empleados, aparece una entrada que hace referencia a un tal 'Aznar, José María'.

"Hay un poco de dudas si podría ser el presidente o su hijo porque tienen el mismo nombre", expone Ramírez. En el mismo año, el presidente viajó a Nueva York para recibir un galardón de manos de un influyente rabino.

Tan solo una semana después de viajar a Nueva York, Aznar convocó en Madrid a varios políticos, como el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, para recolectar dinero para reconstruir un Irak cuya invasión él mismo había apoyado. "Para él era importante tener enlaces con los Estados Unidos", indica Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de IE University.

A raíz de la invasión de Irak, como indica Sandro Pozzi, corresponsal en Nueva York entre 2003 y 2021, "tenía un perfil muy específico establecido en EEUU". "Además, formaba parte del Consejo de Administración de Newscore, de la multinacional de medios, del conglomerado de medios de Rupert Murdock", añade.

A pesar de ello, no hay rastro que indique que tuviera relación con Epstein. "El expresidente del gobierno José María Aznar dice que nunca conoció a Epstein", indica Ramírez, "y por el momento tampoco hay más detalles que realmente nos ayuden a aclarar qué relación tuvieron, si tuvieron alguna relación".

"Seguramente Epstein quería establecer contacto con las personas de aquí", concluye Pozzi, "me da la sensación de que estaba más interesado él en entrar en contacto con figuras relevantes en Europa que hubiera un contacto desde aquí hacia él".

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