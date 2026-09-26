El pasado del abuelo de Ayuso: jefe de Falange en Sotillo y porteador del féretro de José Antonio Primo de Rivera

Sotillo de la Adrada es el pueblo de la familia paterna de Ayuso. Allí, un concejal socialista recuerda para laSexta Columna el pasado falangista de su abuelo, jefe de Falange Española en el municipio.

Sotillo de la Adrada (Ávila). Aquí hay quien siente tanta admiración por Isabel Díaz Ayuso que tiene su foto en el escaparate. Su familia paterna es de Sotillo de toda la vida, como Pedro Arenas Martín, concejal socialista en el municipio desde hace más de 40 años.

"Era muy difícil ser socialista en un pueblo tan de derechas... y sigue siéndolo", comenta ante las cámaras de laSexta Columna. Arenas asegura que 'los Díaz' en Sotillo no son 'unos cualquiera'. "Había varias familias que habían ganado la guerra y eso les daba derecho a ser los dueños del pueblo. Y lo eran, evidentemente. Pero ella, no", añade.

Sobre el abuelo de la presidenta madrileña, Arenas aporta un dato que figura en la memoria del municipio: "El abuelo de Isabel era falangista, claro. Como el 95 % de la ciudadanía de Sotillo. Lo que pasa es que él era un falangista 'significado'", especifica.

Y lo era hasta el punto de que su nombre aparece en un libro que recoge el viaje del féretro de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta San Lorenzo de El Escorial. Entre quienes portearon el ataúd se encontraba el abuelo de Isabel Díaz Ayuso. "Él era jefe de Falange Española en su momento en Sotillo", cuenta Arenas.

El programa de laSexta rescata también de la hemeroteca unas declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que sus abuelos nunca le hablaron de la Guerra Civil. "Me querían libre de odios y me querían como una mujer libre e independiente que miraba hacia delante".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Ayuso, una presidenta muy idealista' en atresplayer.

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