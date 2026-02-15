Paca Blanco denuncia que las órdenes religiosas intentan silenciarlas: "Nos prohíben contar que se han suicidado compañeras"

En un acto histórico, la Conferencia Española de Religiosos pidió perdón a las supervivientes de los patronatos franquistas. Desde Confer explicaron que habían podido hablar con algunas religiosas que les confirmaron que lo que vivieron las supervivientes era cierto.

40 años después del cierre del Patronato de Protección a la mujer, las órdenes que estaban a los mandos decidieron pedir perdón en un acto público. Muchas de estas organizaciones se agrupan hoy en día en la Conferencia Española de Religiosos, o Confer. El presidente de la misma, en un acto, se comprometió a colaborar con la causa de las supervivientes.

En el acto también se encontraban muchas de las supervivientes. "Nosotras lo que necesitamos es justicia, no condescendencia. Ningún perdón debe estar condicionado", expuso Consuelo García del Cid en el mismo.

Como cuenta la escritora, ella pudo reunirse con Confer, que les confirmaron que habían podido hablar con las religiosas y que estas señalaban que todo era cierto. Pero, a pesar de ello, las supervivientes no llegaron al acto descontentas.

Como cuenta García del Cid, el presidente de Confer hizo unas declaraciones "desafortunadas" antes del acto en las que exponía que iban a pedir perdón "aunque solo fuera una porque que recibían llamadas de otras diciendo que los reformatorios les salvaron la vida", indica García del Cid.

Esto hizo que acudieran al acto con folios en los que imprimieron la palabra 'no' y decidieron que si ese perdón no les convencía los iban a mostrar. Tras ese perdón, los gritos comenzaron en el acto, pidiendo "verdad, justicia y reparación".

Las supervivientes denuncian que las órdenes religiosas han intentado silenciarlas. "No nos dejan hablar a nosotras, tiene que estar grabado", denuncia Paca Blanco, "nos prohíben contar que se han suicidado compañeras". "Ni de suicidios, ni de niños robados", añade. La superviviente señala que como no les dejaron contar su historia decidieron mostrar ese 'No', que no perdonaban. "Yo ni olvido, ni perdono", expone.

