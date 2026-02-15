Loli Gómez denuncia las presiones de las monjas del Patronato de Protección a la Mujer para entregar a sus hijos

La superviviente expone que muchas chicas que se vieron obligadas a dar a sus hijos en adopción terminaron suicidándose. Las monjas les contaban que los daban en adopción a famosos o familias muy ricas.

Loli Gómez es una de las supervivientes que estuvo recluida en la maternidad de Peña Grande, una de las sedes asociadas al Patronato de la Protección de la Mujer. En este centro existían un lugar conocido como 'Botiquín'. Las residentes advertían a las jóvenes embarazadas que si, después de dar a luz, les decían que llevaban al niño al botiquín no lo permitieran. "No volvían", expone Loli.

Consuelo García del Cid señala que en estos centros mentían a las jóvenes que no tenían a nadie que se interesaran por ellas. La escritora explica que les contaban que su hijo estaba enfermo y, después, le comunicaban que habían fallecido. "No se morían esos niños, luego venía una familia del régimen y se lo daban en adopción o vendido o como fuera", señala Paca Blanco, otra de las supervivientes.

En muchos casos, las monjas también presionaban a las jóvenes para que dieran a sus hijos en adopción, como hicieron con Loli. Muchas chicas no aguantaron el haber dado a sus hijos en adopción y terminaron suicidándose.

Loli tuvo dos hijos. Se quedó embarazada hasta en dos ocasiones después de las repetidas violaciones de su padre. Aunque luchó para que no se los robaran, finalmente, la presionaron para que terminara cediéndolos y lo hizo por miedo. "La niña tenía casi tres años y el niño un añito", recuerda.

Loli pasó muchos años buscando a su hija y a su hijo. "Yo escuchaba el nombre de mi hija y giraba la cabeza como si la buscara", explica. Gómez cuenta que les "vendían la moto" de que eran adoptados por gente famosa o muy rica, y, por ese motivo, hasta los buscaba en las revistas, pensando que alguno de esos niños podía ser uno de sus hijos. "Nadie sabe lo que es eso hasta es que lo tienes que pasar, es un sin vivir", concluye.

