La 'Operación Fuego Mágico', o cómo los aviones de Hitler y Mussolini ayudaron a Franco a medrar hasta convertirse en caudillo

laSexta Columna analiza con los historiadores Fernando del Rey y Gutmaro Gómez Bravo cómo el apoyo que nazis y fascistas brindaron a Franco le situó en una posición ventajosa para acabar liderando a los golpistas.

Después de que la conspiración triunfe en el protectorado marroquí, el plan del general Emilio Mola contempla que miles de soldados, los más preparados, los de África, crucen el Estrecho hacia la Península.

Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, explica que la reacción del Gobierno republicano fue "intentar bloquear el Estrecho" movilizando barcos destructores. La mayor parte de ellos, señala, estaban dirigidos por "oficiales que se van a sumar al golpe, pero la mayor parte de la flota se subleva contra los oficiales y detiene el golpe".

Eso dificulta el traslado de las tropas golpistas por mar, por lo que la única vía posible, indica el historiador Fernando del Rey, "era a través del aire".

Entonces, el general al mando, Francisco Franco, consigue la ayuda de unos amigos, fascistas y nazis, que auguran un horizonte bélico y van a hacer las prácticas en España.

Del Rey explica que son Mussolini y Hitler quienes prestan sus aviones a Franco, algo "providencial" porque la llegada de esas tropas de élite "es lo que permite asentar esas plazas y emprender rápidamente la marcha hacia Madrid".

Los alemanes llaman a su movimiento de ayuda entre fascistas 'Operación Fuego Mágico' porque a Hitler le pilla viendo óperas de su admirado Wagner. A Franco le sirve para posicionarse y, una vez en la Península, empezará a acumular victorias en el frente.

Fernando del Rey añade que "ya el mero hecho de pilotar el Ejército de África lo situaba en una posición muy ventajosa con respecto a otros miembros de la Junta Militar", a lo que se une la sucesión de victorias que "le respaldó a ojos de sus potenciales rivales".

El 1 de octubre del 36, Franco, que ya tenía el mando único mientras durase la guerra, es proclamado caudillo. Años después, sabrá agradecer sus servicios a aquel hombre trascendental en su éxito, el magnate Juan March, porque sin su ayuda convencer a italianos y alemanes habría sido más difícil.

En este sentido, del Rey cuenta que fue March el que financió, "inicialmente al menos", la compra de los aviones italianos y el alquiler de los alemanes.

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