De la misión para Franco a la "violencia extrema del primer día": así era el plan de 'El director' del golpe de Estado de 1936

laSexta Columna analiza los planes iniciales del general Mola, que bajo el sobrenombre de 'El director' orquestó el golpe de Estado contra la República de 1936. Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia, asegura que "el uso de la fuerza y la violencia está ya en la planificación".

Meses antes del 18 de julio de 1936, la furia de un hombre escribe. Firma como 'El director', un oscuro personaje con uniforme militar que es el auténtico cerebro de un plan secreto para dar el golpe perfecto contra la joven República española. Habla de "dictadura republicana", "conquista del poder" o de "salvar la patria".

El misterioso 'director' sabe que para que su plan funcione necesita a los generales, incluido uno que según sus anotaciones es "prestigioso" y que resultará ser Francisco Franco Bahamonde.

Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, explica que en aquel momento Franco "es un general muy reconocido en el mundo conservador" desde su actuación "estelar" en el control de la revolución de Asturias. Sin embargo, aclara, en ese momento "Franco no es el líder": "Hay otros generales que están por encima de él, el propio Queipo de Llano, Cabanellas...", apunta.

En aquel momento Franco no es el jefe absoluto del Estado, cargo al que ascendió justo hace ahora 90 años. Al estallar el golpe, 'El director' tiene en mente una misión crucial para Franco que este ha sido incapaz de ejecutar antes de que arranque la operación.

Cuando el 18 de julio de 1936 una República que vendía optimismo lanzaba el mensaje a la población de que nadie en la Península se ha sumado al golpe, Franco todavía no está en su puesto para que el golpe triunfe.

Le esperan en suelo marroquí para dirigir al Ejército de África, pero sigue varado en Canarias y no está al mando de su gente cuando se produce la primera batalla que sigue al milímetro los planes del 'director': actuar con extrema violencia desde un primer día que no es el que todos tenemos en mente.

Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, apunta que el golpe en realidad empieza el 17 de julio en Melilla. Un golpe en el que, señala, "los golpistas cumplen los estándares de cómo se debe dar un buen golpe de Estado". Gutmaro, por su parte, indica que "la utilización de la fuerza y la violencia contra los que se opongan al golpe o no estén a favor está ya en la planificación. No son muertos en acciones de guerra, sino que son objetivos seleccionados y ejecutados".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna '1936. Los papeles secretos del golpe' en atresplayer.

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