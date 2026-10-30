Los accidentes aéreos en los que murieron Mola y Sanjurjo, dos 'regalos caídos del cielo' para Franco

laSexta Columna analiza con los historiadores Gutmaro Gómez Bravo y Fernando del Rey las extrañas circunstancias que rodean a los accidentes aéreos en los que murieron Mola y Sanjurjo, desapareciendo así los principales competidores de Franco al frente del golpe.

Las cartas de los generales Mola y Sanjurjo, principales líderes del golpe de Estados de 1936, reflejan las dudas y reticencias de Franco para unirse a los sublevados.

Sin embargo, el cielo ayudó a Franco en dos ocasiones. La primera, dos días después del golpe, cuando el general Sanjurjo muere en un accidente de avión en Cascais. Gutmaro Gómez Bravo, historiador, explica que estaba preparándose para ir a dirigir el Gobierno del golpe, pero su avión nunca despega: "El informe oficial dice que es exceso de equipaje y ha dado a todo tipo de especulaciones", apunta.

El general que había ideado y dirigido el golpe, Emilio Mola, también muere casi un año después "en un vuelo que no se conoce muy bien a donde iba", apunta Gutmaro, que señala que "para entonces ya Franco tiene el poder absoluto", aunque esto supone que "prácticamente todos los competidores de Franco acaban desapareciendo".

laSexta Columna se traslada hasta la zona donde el director del golpe de Estado murió. Allí su monumento es ahora una abandonada mole llena de pintadas contra él. El pueblo más cercano, Alcocero, hasta hace poco llevaba su apellido, Alcocero de Mola. De hecho, en sus calles todavía vive una 'nostálgica' que no está de acuerdo. Según la ley de Memoria Democrática de 2022, el pueblo vuelve a ser Alcocero y el monumento al golpista debe ser derribado o resignificado.

Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, explica que "no hay fundamentación empírica" que demuestre que Franco estuviera implicado en las muertes de Mola y Sanjurjo, "pero claro, por otra parte, dices qué bien le vino".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna '1936. Los papeles secretos del golpe' en atresplayer.

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