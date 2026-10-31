El boletín de la Asociación Anticomunista Internacional, la conspiranoia en la que se basó Franco o Mola para el golpe de Estado

laSexta Columna recupera en la Biblioteca Nacional los boletines de la Asociación Anticomunista Internacional, propaganda cargada de conspiranoia que no solo utilizaron los golpistas, sino que les conectaba con la ideología contrarrevolucionaria que circulaba por Europa.

Al general Mola, Franco y otros militares que lideraron el golpe de Estado de 1936 contra la República les unía algo que laSexta Columna encuentra en la Biblioteca Nacional.

Se trata de un boletín que recibían generales como ellos de una organización: la Asociación Anticomunista Internacional. El historiador Fernando del Rey explica que se trataba de un boletín al que "Franco estaba suscrito desde los años 20" y que "advertía de ese comunismo imparable".

Estos boletines son propaganda contra el llamado 'terrorismo rojo' y la bolchevización de la enseñanza y los intelectuales. Documentos cargados de conspiranoia en los que los golpistas se basaron para actuar.

Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, apunta que estas publicaciones son representativas "de la mentalidad, de lo que es la alta oficialidad del ejército español y en concreto la africanista".

También destaca su importancia para ver cómo a través de ellas se conectaba "un tipo de ideología contrarrevolucionaria que circula por toda Europa": "No se lo inventan ellos en Tetuán", apunta.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna '1936. Los papeles secretos del golpe' en atresplayer.

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