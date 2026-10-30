La emoción de Antonia y Pascuala al descubrir el verdadero motivo por el que los golpistas asesinaron a su abuelo: "Ahora sabemos que luchó por sus derechos"

laSexta Columna es testigo de un momento emocionante. Antonia y Pascuala Moreno descubren gracias al historiador Ricardo Moreno que su abuelo no fue represaliado por su próspero negocio, sino por participar en la Rebelión de los Yunteros.

En sus papeles secretos, el 'director' del golpe de Estado de 1936, el general Mola, justifica la violencia contra la República por una supuesta "situación caótica" que nueve décadas después involucra a Antonia y Pascuala Moreno, que junto a laSexta Columna visitan el cementerio de Bodonal de la Sierra, en Badajoz.

Con tan solo cuatro años, estas hermanas le hicieron a su abuela una dolorosa pregunta: "¿Por qué se llevaron al abuelo Pascual?". Ellas, explican, tenían "la idea esta romántica que se van al frente, vestidos de soldados, todos muy guapos, con su fusil, pero ya cuando eres más mayor te das cuenta que no, que el abuelo había ido por el pan aquella mañana de la mano de mi padre, niño con cuatro años, y que cuando lo interceptaron le dijo: 'Anda Josefito, hijo mío, que me tengo que ir con estos hombres'. Yo creo que por eso mi padre no hablaba nunca del tema, él empezaba a llorar y se iba al campo, a trabajar".

Durante medio siglo, Antonia y Pascuala creen en una teoría errónea: que a su abuelo se lo llevaron para arrebatarle su próspera taberna. Sin embargo, esa teoría se desmorona ante las cámaras del programa, cuando Ricardo Moreno, historiador y arqueólogo, les enseña unos documentos que desvelan una verdad escondida.

La Rebelión de los Yunteros

"No te puedes hacer una idea de lo que significan estas cosas para nosotras. Es ponerle muchas cosas a la vida de mi abuelo", comentan emocionadas al ver los papeles que demuestran que había un rencor nacido de aquellos años de hambruna en el campo, cuando la República intenta una reforma agraria que no consigue sacar adelante.

Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense, cuenta cómo en años en que los jornaleros no tienen ni tierra ni condiciones, la rama agraria de UGT da la orden de ocupar masivamente fincas, "unas 3.000 fincas en la provincia de Badajoz".

"En 25 de marzo del 36, en aproximadamente 280 pueblos de Extremadura, tanto de Badajoz como de Cáceres, sin ninguna violencia registrada, y se pusieron a trabajar en las tierras", explica Ricardo. Fue la Rebelión de los Yunteros, una ocupación pacífica de fincas que además tenía cobertura legal, pero desafiaba a los grandes latifundistas.

Pero ¿qué relación hay entre los yunteros o los terratenientes y aquel tabernero abuelo de Antonia y Pascuala? La respuesta estaba oculta en el archivo de Bodonal de la Sierra y la encontró hace sólo un mes Ricardo. En medio de la documentación histórica de la localidad, encuentra una extraña lista "donde aparecen todos los yunteros que trabajaron la tierra".

Entre ellos se encuentra Pascual Moreno, el abuelo de Antonia y Pascuala. De este modo, Ricardo ha contestado a la pregunta que le hicieron a su abuela hace tantos años. Su abuelo era bracero. "Ahora sabemos que luchó por sus derechos y me emociono, porque es muy triste que por un simple cacho de tierra te señalen como los señalaron a todos. Porque ellos solo querían mejorar sus propias vidas y de la sociedad en la que vivían", afirman.

Algo parecido le ha pasado a muchos vecinos del pueblo, que no sabían que, meses antes de la guerra, sus familiares represaliados habían participado en la Rebelión de los Yunteros.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna '1936. Los papeles secretos del golpe' en atresplayer.

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