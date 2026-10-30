Juan March, el "gran financiador" del golpe de Estado de 1936: "Puso todo su dinero para respaldar a los conspiradores"

Mercedes Cabrera, exministra de Educación socialista, también ha escrito una biografía de Juan March, contrabandista y empresario español al que se identifica como principal fuente de financiación del golpe de Estado de 1936.

Uno de los responsables de que la sangre corra en los primeros momentos del golpe de Estado es el dinero, algo que los conspiradores encuentran en abundancia en Juan March, apodado ya entonces 'El último pirata del Mediterráneo', por ser de Mallorca y tener una particular forma de entender los negocios.

Mercedes Cabrera, que a parte de ser exministra de Educación socialista, ha escrito una biografía de March, explica que se trataba de un hombre de clase media de una familia de "comerciantes bastante importantes que exportaban ajos, cerdos y otros productos a la península". Sin embargo, apunta, "sus primeros grandes dineros los hace con el contrabando de tabaco".

A comienzo de los años 20, March se había hecho con las navieras de la isla y con Transmediterránea. Se había metido en el negocio del refino de petróleo y, señala Cabrera, "les planta a los aristócratas de la isla una refinería en la bahía donde todos tenían sus casas de veraneo".

Cabrera cuenta que no hay un archivo privado de Juan March y que sus huellas "quedaron sobre todo en procesos judiciales, porque estuvo sometido a muchos". No obstante, afirma, "salió de todos ellos, incluido uno por delito de sangre en 1916".

Sin duda, el más conocido de sus juicios es el que le metió en un edificio de Alcalá de Henares que, en tiempos de la República, era una cárcel, de la que March consiguió fugarse en 1933.

March acabó en el exilio, dispuesto a vengarse de la democracia republicana. De hecho, asegura Cabrera, "la prensa republicana inmediatamente le identificó como el gran financiero del golpe faccioso". Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense, añade que March "puso todo su dinero, se habla de 600 millones de pesetas de la época, para respaldar a los conspiradores".

Sigue siendo hijo ilustre de Mallorca

María Antonia Oliver es presidenta de la Asociación Memoria de Mallorca. En 2009 esta agrupación pidió cambiar el nombre de una avenida, entonces llamada Joan March.

Tras 12 años de lucha lo lograron: "Es curioso, porque la placa donde ponía calle Joan March estaba justo donde fue un centro de represión, un centro de tortura, un centro de detención de muchísimas personas", explica.

Hoy sólo queda la marca de esa placa, pero pese a aquella victoria en su pueblo de origen, Juan March sigue siendo hijo ilustre y en 2018 hasta le pusieron un retrato en el ayuntamiento.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna '1936. Los papeles secretos del golpe' en atresplayer.

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