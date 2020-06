La residencia 'Centre Geriàtric Lleida' ha conseguido no perder a nadie de esta generación. El personal cuida de 85 ancianos. No tenían suficientes mascarillas ni equipos de protección, y la directora del centro, Carol Mitjana, tampoco tenía posibilidad de comprarlos.

Carolina tomó una decisión que en ese momento no tenía precedentes en España. Cuando la Covid pegaba más fuerte, decidió encerrarse con ellos. "Me vine con la maleta al centro y a partir del lunes mi equipo también se trajo las maletas. Me dijeron, 'tú te quedas y nosostros nos quedamos contigo'. Yo nunca les pedí que vinieran, fue voluntariamente, hasta que llegamos a la mitad del equipo y la otra mitad se quedó fuera para hacer el relevo", explica la directora a la Sexta Columna.

Crearon su mundo, aislado del drama. Cada día sin coronavirus era un motivo de celebración. La música la pinchaba 'dj Residente'. "En un día superado, sin síntomas, poníamos la radio a toda castaña, la ponía un residente nuestro. Me decía, 'Carol, ¿hoy hemos pasado?' y al decirle 'sí', subía el volumen y nos volvíamos locos aplaudiendo y bailando", relata Carolina.

No vieron a sus familias en 28 días. Por eso, para demostrarles que todo iba bien, grabaron un vídeo con la sintonía de la mítica serie 'Friends'. "Lo luchamos juntos, lo vivimos juntos, y lo hemos conseguido juntos", añade la directora de este centro.