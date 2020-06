"Yo nunca logré hablar con mi madre ni ver a mi madre. El sábado 28 me llamaron para decirme que mi madre está empezando a tener bastante fiebre y que está muy decaída. El domingo nos llama la asistente social y nos dice que nos vayamos preparando para lo peor", explica Aurora de Miguel. Su madre murió en la 'Residencia para mayores Alcorcón'.

Ahora el rostro de su madre, junto con la de Marimar, son dos de las caras que adornan los árboles de un parque de Alcorcón. Son las fotografías de personas que murieron víctimas del coronavirus en la misma residencia pública.

"Llamaron para decir que mi madre había fallecido. Esto ha sido en 36 horas", relata a laSexta Columna María del Mar Romero. "Desde el 6 de marzo que yo no la veía y en cuatro días se ha ido... todo ha sido descomunal", añade Aurora. Ambas creen que sus madres no fueron trasladadas al hospital por el protocolo de la Comunidad de Madrid.

"Mi madre no era apta para ir al hospital porque era 'basal'. Eso significa que está sentada en una silla de ruedas las 24 horas del día. Lo pone en el informe: no es beneficiaria para ser hospitalizada por estar en estado basal. No ha tenido la oportunidad", denuncia Aurora, que pidió a la asistencia social que la auxiliar permaneciera al lado de su madre. "Le dije que estuviera con ella, que le dijera que su familia no le había abandonado. Me dijo que lo harían y quiero pensar que sí", añade visiblemente afectada.

"Imaginaos el sufrimiento de estar ahogándote y no tener a sus hijos. Lo peor es que ha estado muerta tres días en la cama sin que nadie fuera a recogerla", relata entre lágrimas. Tanto Aurora como Marimar han presentado ya una querella. Creen que en la Comunidad de Madrid tienen que depurarse responsabilidades.

"El estado de precariedad en las residencias hizo inviable afrontar la pandemia"

laSexta Columna también habla con Carmen, su madre se contagió de coronavirus en la residencia. Un mes después, murió sola en el hospital. Cree que la precariedad de la residencia influyó en la gestión de la pandemia: "No han actuado correctamente".