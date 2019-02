Los ultraderechistas dispararon varias ráfagas de ametralladora y asesinaron Ricardo, la verdad del suceso de Montejurra

Franco había muerto, pero el Franquismo no. El hermano de Ricardo, asesinado en Montejurra, cuenta cómo pasó todo. Ricardo acudió a la romería Carlista de Montejurra en Navarra, en 1976, no hizo caso del consejo de su hermano mayor. "Les lleve a fiestas y les dije que no subieran porque había follón", cuenta.

A la romería asisten los bandos de los dos aspirantes carlistas al trono. En un lado los progresistas de Carlos Hugo de Borbón, defensores de la llegada de la democracia a España y en el otro los partidarios de su hermano Sixto, radicales de ultraderecha dispuestos a reventar el acto.

El asalto de los ultraderechistas comenzó con garrotazos y piedras hasta que sonó un disparo. Un exmilitar acaba de herir de muerte al carlista Aniano Jiménez. Poco después los ultraderechistas disparan varias ráfagas de ametralladora, hay decenas de heridos y un muerto: Ricardo.

Una placa en lo alto de la Montaña recuerda a las víctimas mortales de los sucesos de Montejurra, sus asesinos nunca fueron juzgados porque les salvó la ley de Amnistía.