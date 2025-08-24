El complot para acabar con Juan Clavero: 47 gramos de cocaína y un mensaje a la Guardia Civil

El activista medioambiental explicó laSexta Columna cómo fue víctima de un plan en su contra por la lucha de un camino público que el propietario de una finca había cerrado en la Sierra de Grazalema, Cádiz.

El ecologista aseguró que fue amenazado y que incluso intentaron arrastrarle "con alambres de espino". Para acabar con él, un grupo de personas se aseguraron de que la Policía encontrara 47 gramos de cocaína en su furgoneta y finalmente este fuera detenido.

"Si Juan no hubiera tenido el respaldo colectivo y social que tuvo, lo hubiera pasado mal y no sé cómo hubiera terminado", defiende Lola Yllescas, su compañera en Ecologistas en Acción. A su vez, Juan explica que "un tío raro" se "coló" en una ruta reivindicativa de la causa el día del suceso.

Este hombre era amigo de uno de los capataces de la finca en cuestión pro lo que finalmente ataron cabos. Clavero recuerda que en su juicio, el gerente del lugar "reconoce que lo habían contratado para infiltrarse".

Manuel Alcaide acabó confesando que era culpable de meter la droga en la furgoneta del activista. La Guardia Civil fue la que recibió un mensaje instando a que pararan la furgoneta de Juan, sin embargo, no encontraron nada.

Poco después, un agente recibió un mensaje en su móvil: "Detrás del asiento copiloto, borra esto". "Es muy fuerte tener la maldad de organizar una trampa para meter a un inocente en la cárcel. Hay que ser miserable", sentenció Clavero. La acusación popular pidió para los cuatro implicados siete años de cárcel.

