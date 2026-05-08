Moha Gerehou, sobre Vox: "Cualquiera de sus propuestas va a perjudicar a la clase trabajadora española"

Los migrantes en situación irregular han puesto su esperanza en la regularización extraordinaria. Muchos vinieron a nuestro país huyendo de la violencia, la inseguridad o la falta de oportunidades.

En España, el pasado 16 de abril de 2026 dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Muchos migrantes decidieron hacer cola por la noche para poder iniciar el proceso cuanto antes.

Un ejemplo de ello son Julieta y Macarena, que vienen de Argentina. Como exponen, la situación para los jóvenes en su país es muy complicada, no solo por la dificultad de progresar o la economía sino también por la inseguridad del país.

No pueden evitar emocionarse ante la perspectiva de que su situación se regularice. Como señala Macarena, "es muy difícil estar acá". "Quizás la gente piensa que estamos como por gusto, que venimos a molestar y te hacen sentir como esa cosa", expone.

Otro ejemplo son Amparo y su marido, que huyeron de Colombia para salvar su vida. O Natalia o su pareja, Juan Sebastián, que acumulan historias de miedo y abusos en España por no tener documentos en regla.

El 42% de las personas afiliadas en la Seguridad Social como empleadas del hogar son extranjeras, mientas que en el sector agrario representan el 37%. Blanca Garcés, investigadora sénior del CIDOB, señala que hay estudios que demuestran que la entrada de trabajadores migrantes en puestos de trabajo que los nacionales no quieren "ha mejorado la situación de los trabajadores nacionales porque ocupan posiciones intermedias mejor remuneradas y en mejores condiciones laborales".

Muchos puestos, como indica Garcés, por ejemplo, en el sector de la hostelería, el campo, o en el sector de los cuidados, trabajos, en muchos casos, muy precarios y mal pagados, acaban siendo ocupados por migrantes.

La investigadora indica que, si se dan más permisos de residencia, esto permitirá que haya un mayor número de trabajadores trabajando formalmente, lo que supone una mayor contribución a la Seguridad Social.

Para el periodista Moha Gerehou, cuando se criminaliza a los migrantes y se dice que se les va a quitar determinados recursos para dárselos a los españoles, "hay que pararse y decir, 'Un momento, vosotros que me estáis hablando del colapso de la sanidad por culpa a los migrantes, ¿por qué luego en vuestro programa lleváis un desmantelamiento de los recursos de la sanidad pública?'".

"Cualquiera de las propuestas de Vox, al final del día, van a perjudicar a la clase trabajadora española", afirma, "sea del origen que sea y va a beneficiar a los grandes patrimonios. ¿Esa 'prioridad nacional' ya no es tan importante?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.