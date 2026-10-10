El negocio de la vivienda, cada vez en manos de menos propietarios: "Es un negocio super rentable porque hay una legislación que lo facilita"

En Madrid, el 56,4 % de las viviendas que se alquilan pertenecen a multiarrendadores.

Esta misma semana, Pedro Sánchez ha recuperado los decretos de vivienda que se tumbaron en el Congreso para aprobarlos antes de las elecciones. Con esta legislación se suspenden los desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y los fondos buitre lo tendrán más difícil para comprar casas.

Porque la vivienda es un rentable negocio que, según datos del ministerio, cada vez está en manos de menos propietarios. En Madrid, por ejemplo, el 56,4 % de las viviendas que se alquilan pertenecen a multiarrendadores.

"Es un negocio super rentable, pero porque hay una legislación que facilita que eso sea así", apunta Javier Gil, investigador del CSIC.

"Hay mucho particular que es rentista, es decir, que tiene un conjunto de inmuebles, muchas veces por herencia, no trabajados por esas personas, que les permiten vivir sin trabajar o les permiten vivir mucho mejor trabajando y cobrando sus rentas de patrimonio inmobiliario", apunta Javier Burón, director gerente de la empresa pública de vivienda de de Navarra.

Javier Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, no cree que exista una coordinación de precios por parte de los propietarios que alquilan. En su opinión, los precios suben no porque se coordinen, sino "porque hay falta de oferta".

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