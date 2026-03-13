Nazanin Armanian afirma que EEUU puso en el poder al ayatolá Jomeini "porque querían un Irán débil": "Volvimos a la Edad Media"

La politóloga señala que con la llegada del régimen de los ayatolás al poder, por ejemplo, se bajó la ley nupcial de los 18 a los 8 años y se retiró el derecho al divorcio.

Tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha especulado con que la CIA estaría trabajando para armar a las fuerzas kurdas y, de esta manera, provocar un levantamiento en Irán. Un pueblo que lleva combatiendo el régimen de los ayatolás desde hace años.

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, indica que hay muchas especulaciones sobre la posibilidad de que EEUU e Israel puedan armar a los kurdos "y pocos datos reales". "Si se apuesta por el escenario de cuanto peor, mejor, les conviene una guerra civil dentro de Irán y esto pasaría por armar no solo a los kurdos en el oeste, sino a los baluchíes en el este", expone, "esto crearía un escenario catastrófico que provocaría un éxodo masivo de la población iraní".

Los iraníes tendrían que exiliarse como lo hizo la escritora Nazanín Armanian, cuando en Irán mandaba un amigo de EEUU, el sha. La politóloga cuenta que hizo una pintada en el pasillo del colegio en la que se podía leer 'muerte al rey traidor'. Esto hizo que la directora del centro escolar la amenazara con llamar a la savak, la policía política del sha, si no se iba del colegio. "Aproveché un momento que me dejaron en libertad y organizamos la salida del país. Salí por la frontera de Pakistán, a través de las montañas", cuenta.

Nazanín formaba parte del perseguido Partido Comunista, y decidió volver a su país cuando estalló una revolución contra el sha. "Esto era lo que esperábamos todas las fuerzas progresistas", indica. Ella participó en esa revolución, que era "democrática, republicana y por el progreso contra un régimen tirano, monárquico, despótico que invertía el dinero del pueblo en armas y lujo personal". Pero, como señala, el problema era que esa revolución "no tenía liderazgo".

Así, con la llegada al poder del ayatolá Jamenei, "recuperamos el estatuto de la mujer en la Sharia, baja la edad nupcial de 18 años a 8 años. Y, además, retira el derecho al divorcio, el aborto o libre movimiento de la mujer o libre derecho de vestimenta, por ejemplo", expone.

Nazanín fue detenida por comunista y feminista, y, de nuevo, tuvo que huir de su país. "De la noche a la mañana, 10.000 militantes del Partido Comunista son detenidos", explica. Ella tuvo que organizar su salida de Irán durante meses y consiguió hacerlo con un pequeño grupo a través de las montañas de Pakistán. "Con mucho miedo", recuerda, "porque entonces estaban los yihadistas afganos controlando estas montañas".

Hoy se sabe que EEUU facilitó que aquel ayatolá llegara al poder. La politóloga cree que EEUU quería un Irán débil. "Colocar a Jomeini fue una forma de contener el progreso en Irán", reflexiona, "volvimos a la Edad Media".

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