María Ramírez, sobre el interés de Epstein por los grupos ultra: "Se iba adaptando a los tiempos"

El magnate se relacionó con uno de los ideólogos del 'America First', Steve Bannon. Cuando este rompió con Trump, fundó en Europa 'El movimiento'.

Jeffrey Epstein también se relacionó con Steve Bannon, creador de la estrategia de Donald Trump en su primera etapa y uno de los constructores del 'América primero'. Bannon, además, también estaba vinculado a los neonazis que provocaron disturbios violentos en Estados Unidos en 2017.

Cuando rompió con Trump ese mismo año, Bannon fundó en Europa 'El movimiento'. Sandro Pozzi, corresponsal en Nueva York entre 2003 y 2021, señala que el ultra aprovechó en ese momento los contactos de Epstein para crear ese movimiento.

El movimiento sería primero "populista/nacionalista primero, y luego "cristiano conservador". "Epstein se iba adaptando a los tiempos", afirma María Ramírez, subdirectora de elDiario.es. "Durante años fue donante de causas del partido Demócrata, pero en los últimos tiempos de Trump, se fue pasando un poco a los republicanos", explica la periodista.

"Bannon, en realidad, quería ayuda económica", afirma Ramírez. Además, el ultra no solo estaba relacionado con Trump sino también con algunos europeos ultras, algo que interesaba a Epstein, "y tenían intercambios donde se daban consejos mutuos".

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